Cuggiono: ancora un decesso e 122 positivi

Ancora un decesso, l'ennesimo, di una lista che si allunga portando con se tanti persone amate e care alla comunità. La pandemia di coronavirus, infatti, anche a Cuggiono e Castelletto oltre ad un aumento dei contagi segnala un nuovo decesso.

"Cari concittadini - scrive il sindaco Giovanni Cucchetti - anche oggi, purtroppo le notizie non sono buone. Ieri abbiamo avuto il decesso di un nostro concittadino ricoverato in ospedale. Ho contattato i familiari a cui ho manifestato le condoglianze mie e di tutta la comunità.

Il numero dei casi positivi a ieri, 8 novembre, sale a 122 di cui 10 ricoverati in ospedale. I concittadini in quarantena sono invece 126 e permangono in isolamento fiduciario. 3 persone che erano positive hanno avuto l’esito negativo del tampone di verifica ed altre 28 persone hanno terminato il periodo di quarantena".

Sabato 7 novembre 2020, a seguito dei numerosi quesiti posti sul DPCM, è pervenuta dalla Prefettura la nota che vi riporto.

La nota precisa che gli spostamenti per la spesa e per l’acquisto degli articoli previsti nel DPCM deve avvenire sempre nel proprio comune e solo qualora l’offerta non sia sufficiente o non sia disponibile, ci si possa recare nei comuni confinanti o comunque nel comune più vicino, rispettando sempre il criterio di contiguità territoriale.

Tale criterio è esteso anche ai servizi alla persona, qualora il servizio richiesto non sia presente o non sia sufficiente nel proprio territorio comunale.

Ripeto nuovamente che siamo entrati in un periodo di emergenza.

Il momento è molto serio e grave, dobbiamo tutti assieme stringere i denti in questo periodo e rispettare scrupolosamente le norme, consapevoli che il periodo può solo allungarsi se non le rispettiamo.

Continuiamo ad essere prudenti e usare tutte le cautele che ben conosciamo quali indossare

sempre la mascherina nei luoghi pubblici e al chiuso e all’aperto, evitare assembramenti, rispettare il distanziamento e lavarsi o igienizzarsi spesso le mani.

Credo che i numeri sopra riportati siamo molto esplicativi.

Non usciamo se non per motivi di salute, lavoro e di reali necessità.

Teniamo alta la nostra attenzione e ricordiamoci sempre che dobbiamo essere tutti parte della risoluzione del problema e quindi essere responsabili e prudenti nei nostri comportamenti.

