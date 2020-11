Cuggiono: 2 decessi e 96 positivi

"Le notizie che mi pervengono dai presidi ospedalieri di Legnano e Magenta e dai relativi pronto soccorso sono molto preoccupanti e i reparti Covid sono ormai pieni". Cuggiono e Castelletto registrano ora altri 2 decessi, 96 positivi e 142 persone in quarantena..

Un'evoluzione sempre più preoccupante, che lascia spazio a rallentamenti e che preoccupa l'Amministrazione Comunale così come tutti i cittadini. L'epedemia di coronavirus è molto diffusa nella comunità di Cuggiono e Castelletto.

"Purtroppo le notizie non sono buone in questi ultimi due giorni. Giovedì abbiamo avuto due decessi di nostri concittadini ricoverati in ospedale. Ho contattato i familiari a cui ho manifestato le condoglianze mie e di tutta la comunità - commenta il sindaco Giovanni Cucchetti - Il numero dei casi positivi ad oggi sale a 96 di cui 5 ricoverati in ospedale. I concittadini in quarantena sono 142 e permangono in isolamento fiduciario e 2 hanno terminato il periodo di quarantena.

Da questo punto siamo entrati in periodo di emergenza. Le notizie che mi pervengono dai presidi ospedalieri di Legnano e Magenta e dai relativi pronto soccorso sono molto preoccupanti e i reparti Covid sono ormai pieni.

Il momento è grave, dobbiamo tutti assieme stringere i denti in questo periodo e rispettare scrupolosamente le norme date per 15 giorni, consapevoli che il periodo può solo allungarsi se non le rispettiamo.

Continuiamo ad essere prudenti e usare tutte le cautele che ben conosciamo quali indossare sempre la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto, evitare assembramenti, rispettare il distanziamento e lavarsi o igienizzarsi spesso le mani.

Teniamo alta la nostra attenzione perché siamo, purtroppo, di nuovo in una fase emergenziale. Ricordiamoci sempre che dobbiamo essere tutti parte della risoluzione del problema e quindi essere responsabili e prudenti nei nostri comportamenti".

