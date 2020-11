Covid Turbigo: 60 positivi e 114 isolamenti

Altri 8 casi di positività al Covid-19 a Turbigo. In totale sono 60 i cittadini che hanno contratto il virus e 114 quelli in isolamento. C'è anche un guarito.

Altri 8 casi di positività al Covid-19 a Turbigo. "Si tratta, principalmente, di situazioni interne agli stessi nuclei familiari - spiega il sindaco Christian Garavaglia - Contemporaneamente, poi, abbiamo anche un guarito. In totale, quindi, i positivi nel nostro paese sono 60. A questi, inoltre, bisogna aggiungere le persone in isolamento, ossia i cosiddetti casi di contatto stretto, che in tutto sono 114. Un ultimo dato riguarda coloro che sono ricoverati in ospedale che, ad oggi, sono 4".

