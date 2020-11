"Contributi ad aziende"

Un ulteriore pacchetto di risorse per sostenere tutte le imprese nuovamente colpite dalle limitazioni del DPCM del 24 ottobre scorso. È questa la richiesta rivolta al governatore Attilio Fontana, contenuta nella mozione urgente discussa e approvata nelle scorse ore in aula consiliare. Mittente: i capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale.

Un ulteriore pacchetto di risorse per sostenere tutte le imprese nuovamente colpite dalle limitazioni del DPCM del 24 ottobre scorso. È questa la richiesta rivolta al governatore Attilio Fontana, contenuta nella mozione urgente discussa e approvata nelle scorse ore in aula consiliare. Mittente: i capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale. “Siamo consapevoli dello sforzo compiuto finora dalla giunta regionale – afferma il consigliere di Noi con l’Italia, Luca Del Gobbo –. È stato fondamentale lo stanziamento di 3 miliardi di euro, nel maggio scorso, da spalmare sul triennio 2020-2022, per opere pubbliche subito cantierabili; o il bando “Safe Working – io riapro sicuro” per interventi connessi alla sicurezza sanitaria. Adesso chiediamo un ulteriore impegno per chi si è visto limitare o sospendere del tutto l’attività”. Le aziende a cui si riferisce la mozione sono quelle “legate alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, insieme a palestre, piscine e cinema, che hanno sostenuto spese anche ingenti per garantire sanificazione degli spazi, interventi per il distanziamento sociale, strumenti di igienizzazione e misurazione della temperatura corporea, oltre alla perdita di buona parte del consueto fatturato”. Per loro, spiega Del Gobbo, “Chiediamo al presidente e alla giunta di individuare strumenti e risorse per coprire i costi sostenuti da queste tipologie di aziende, agevolare un più rapido accesso al credito, erogare contributi a fondo perduto e innalzare i rimborsi previsti dal bando ‘Safe Working’”. Insomma, conclude Del Gobbo, “un pacchetto di misure e risorse che attutiscano il sacrificio che devono compiere certe categorie di lavoratori e di imprese. Sono convinto che anche questa volta Regione Lombardia saprà essere al loro fianco”.

