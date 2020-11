"Lombardia vicina al popolo austriaco"

"Tutta la Lombardia è vicina al popolo austriaco nella lotta all'odio e alla distruzione. Il nostro pensiero va alle vittime, ai familiari e a tutta Vienna". Così il presidente Attilio Fontana esprime il cordoglio della giunta regionale per il grave attentato di Vienna. Contestualmente il sottosegretario ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Rizzi, ha contattato il console generale austriaco a Milano, Clemens Mantl, con la quale ha ribadito la vicinanza dei lombardi al popolo austriaco.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro