Campagna antinfluenzale dal 6 novembre

Dal 6 novembre, ASST Ovest Milanese avvia la campagna vaccinale stagionale contro l’influenza 2020/2021. La vaccinazione antinfluenzale è un alleato importante e risulta fondamentale per le persone ad alto rischio, sia per la tutela della loro salute, sia per semplificare la gestione e le diagnosi tra i casi sospetti Covid-19 e i casi di influenza stagionale, i cui sintomi sono tra loro molto simili.

Le vaccinazioni antinfluenzali saranno erogate

- Dai medici di medicina generale e dai pediatri di famiglia che aderiscono alla campagna: in questo caso è consigliato verificare le modalità dell’offerta presso il proprio medico di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

- Presso i centri vaccinali delle ASST.

- Nei luoghi individuati dalle ASST/ATS con la collaborazione dei Comuni.

L'elenco delle categorie per le quali è offerta gratuitamente la vaccinazione:

- Donne in gravidanza o post partum.

- Pazienti fragili ad alto rischio di qualsiasi età.

- Soggetti dai 65 anni (nati a partire dal 1955).

- Bambini da 6 mesi ai 6 anni.

Inoltre, a fine campagna vaccinale

- Adulti 60 - 64 anni sani (attualmente non prenotabili).

- Vaccinazioni in co-pagamento per tutte le altre fasce di età (attualmente non prenotabili)

Prenotazioni delle vaccinazioni antinfluenzali

La vaccinazione antinfluenzale viene effettuata esclusivamente su prenotazione. Le modalità di prenotazione per vaccinarsi sono: telefonicamente al numero verde regionale 800.638.638 (oppure 02/999599 da cellulare) dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, esclusi i festivi; online sul sito https://prenotasalute.regione.lombardia.it; tramite 'App Salutile Prenotazioni'.

Al fine di evitare assembramenti si invitano i cittadini ad utilizzare le modalità sopra descritte ed a non recarsi autonomamente ai centri vaccinali presso cui non è possibile prendere appuntamenti. Per tutte le informazioni consultare i seguenti siti: https://www.wikivaccini.regione.lombardia.it/ (sito di Regione Lombardia); https://www.asst-ovestmi.it/home/vaccinazioni (sito di A.S.S.T. Ovest Milanese).

