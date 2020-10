"Osservatorio urgente su Cristianofobia"

È la proposta contenuta in una mozione firmata dal consigliere regionale di Noi con l’Italia, Luca Del Gobbo, alla luce dell’attacco terroristico avvenuto nella cattedrale di Nizza.

Istituire il più urgentemente possibile “Un Osservatorio sulla Cristianofobia, che faccia luce su un pericolo troppo spesso sottovalutato e suggerisca contributi per prevenire la violenza contro i Cristiani e favorire la libertà religiosa”. È la proposta contenuta in una mozione firmata dal consigliere regionale di Noi con l’Italia, Luca Del Gobbo, alla luce dell’attacco terroristico avvenuto, nelle scorse ore, nella cattedrale di Nizza. “Nell’opinione generale – commenta Del Gobbo – noto un crescente livello di assuefazione verso i fatti di violenza come quello accaduto in Francia: a parte qualche significativa reazione di sdegno, non segue mai un’azione culturale, educativa e anche politica che prevenga il più possibile tali crimini. E guarda caso, si tratta sempre di atti di brutalità contro i cristiani”. Nel mondo, sono arrivate ad essere 260 milioni le persone perseguitate a causa della fede cristiana (fonte: Open Doors, dato 2019). Il che significa che 1 cristiano su 8 sperimenta un livello alto di persecuzione. Senza dimenticare il numero dei morti (2.983, sempre nel 2019), oltre 9.400 le chiese e gli edifici connessi attaccati, demoliti o chiusi e 8.537 i casi di abusi subiti da donne. Numeri inquietanti, “Che mi hanno spinto – prosegue Del Gobbo – a proporre al presidente Attilio Fontana l’istituzione di un Osservatorio che tenga monitorata, in Lombardia, la dimensione di questo fenomeno, ne accerti le origini e suggerisca eventuali passi da compiere per arginarlo. Non uno strumento inquisitorio, ma di segnalazione e proposta. La libertà religiosa – conclude l’esponente di Noi con l’Italia – è un bene fondamentale per la crescita sociale e persino economica di qualunque Paese. Anche la politica e le istituzioni devono tutelarne la sopravvivenza”.

