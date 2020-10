FNMA: titoli di viaggio sull'App

A partire dal 1 novembre i titoli di viaggio di FNMAutoservizi potranno essere acquistati direttamente sullo smartphone tramite l’app myCicero, la più diffusa in Italia.

A partire dal 1 novembre i titoli di viaggio di FNMAutoservizi potranno essere acquistati direttamente sullo smartphone tramite l’app myCicero, la più diffusa in Italia. Si tratta di una nuova opportunità per gli utenti del servizio di trasporto pubblico che FNMA svolge nelle province di Como, Varese e Brescia. L’obiettivo è quello di promuovere un sistema più comodo, sicuro e conveniente. Grazie all’acquisto online dei titoli di viaggio, gli utenti possono infatti semplificare le proprie modalità di viaggio e mettersi nelle condizioni migliori per salire sui mezzi senza problemi. Per utilizzare myCicero è necessario scaricare l’app gratuita (disponibile per iOS e Android) e scegliere tra i tanti metodi di pagamento messi a disposizione, dalla carta di credito Visa, Mastercard o American Express, a Masterpass, a PostePay, al conto corrente (con Satispay), fino al contante presso tutte le ricevitorie SisalPay. Per comprare il proprio titolo di viaggio, basta aprire la sezione Viaggia, scegliere la Biglietteria e l’azienda di trasporto FNMA, in modo da poter scegliere il biglietto o abbonamento che si desidera acquistare. Con la stessa app è anche possibile pianificare i propri spostamenti con altri mezzi pubblici consultando gli orari e le fermate, oltre a poter parcheggiare in tante città in tutta Italia, fra cui Roma, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e molte altre.

