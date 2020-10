Busto Garolfo: sono 83 i positivi

Una crescita rapidissima di 'positività' in paese: "Arriviamo a 83 casi attuali di contagio di cui 7 ricoverati in ospedale". Il più giovane ha 6 anni, il più anziano ne ha 92.

Una situazione sempre più complessa, che ha letteralmente investito la comunità bustese con una crescita di positivà sempre più rilevante nelle ultime settimane.

"Anche il nostro paese segue l'andamento generale e i contagi continuano a salire in modo davvero importante - commenta il sindaco Susanna Biondi - Oggi arriviamo a 83 casi attuali di contagio di cui 7 ricoverati in ospedale.

Inoltre da domani entrano in quarantena altre due classi della scuola secondaria di primo grado 'Caccia' per una positività rilevata in ognuna delle due classi.

Le persone positive al proprio domicilio stanno abbastanza bene o sono addirittura asintomatici. Tra i ricoverati non si presentano situazioni di terapia intensiva. Qualcuno é stato ricoverato per altri motivi ed è poi risultato positivo al tampone.

L'età media dei nostri casi è di circa 45 anni. Il più giovane ha 6 anni, il più anziano ne ha 92.

Per fortuna oggi abbiamo anche due persone guarite perché risultate negative al tampone di controllo e un nostro concittadino é stato dimesso dall'ospedale.

Vi raccomando ancora massima prudenza. Indossate sempre la mascherina, state lontani da ogni possibile assembramento, lavatevi spesso le mani ed evitate di toccarvi il volto.

Passerà anche questa ma cerchiamo di fare di tutto perché avvenga nel miglior modo possibile".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro