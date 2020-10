"Dad al 100% alle Superiori"

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana: "Scuole, confermata la linea assunta dalla Regione che prevede la didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie superiori".

"Ringraziamo i dirigenti scolastici della Lombardia per la grande collaborazione messa in campo e per l'impegno dimostrato fin dall'inizio della pandemia. Nel confronto avuto in queste ore con loro abbiamo condiviso di confermare la linea assunta dalla Regione Lombardia che prevede la didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie superiori. Una decisione che, giova sempre ricordarlo, è frutto del confronto quotidiano con i nostri medici e i nostri scienziati, sulla base dei dati riguardanti la diffusione del virus nella nostra regione". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore all'Istruzione, Melania Rizzoli, commentano l'incontro avuto con il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Augusta Celada, e con i dirigenti scolastici provinciali. "I dirigenti scolastici, che ancora una volta ringraziamo - hanno concluso Fontana e Rizzoli - hanno dimostrato di essere pronti all'ennesimo sforzo comprendendo che ci troviamo in una situazione davvero critica".

