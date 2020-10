'Drive through' a Malnate

I volontari della protezione civile Ana hanno effettuato l'allestimento di cinque tende a Malnate (Varese), nel parcheggio della sede operativa Provinciale varesina.

I volontari della protezione civile Ana hanno effettuato l'allestimento di cinque tende a Malnate (Varese), nel parcheggio della sede operativa Provinciale varesina. Di queste quattro sono destinate all'effettuazione di tamponi cosiddetti 'drive through' e una per la registrazione degli utenti. La richiesta è arrivata sabato dalla Ats Insubria e, dopo aver avuto il via libera dalla Direzione generale Welfare, la macchina della Protezione civile è subito stata messa in moto grazie anche alla preziosa collaborazione del consigliere provinciale con delega alla Protezione civile Alberto Barcaro. "Nelle scorse ore - ha detto l'assessore al Territorio e protezione civile Pietro Foroni - abbiamo immediatamente attivato la colonna mobile regionale e l'associazione nazionale Alpini (Ana) di Varese, che, dopo attenta pianificazione logistica, è intervenuta con materiale e personale, allestendo l'ennesimo presidio di supporto sanitario dall'inizio del Covid. Questo 'polo dell'emergenza' è ora a disposizione dell'Ats in attesa degli ultimi dettagli tecnici affinché sia immediatamente operativo". "Ancora una volta la Protezione Civile, grazie allo splendido lavoro dei volontari che ringraziamo - ha concluso - è intervenuta con tempestività per risolvere una criticità del territorio e in risposta a una esigenza specifica della popolazione, così come è accaduto mesi fa in occasione della prima fase della pandemia".

