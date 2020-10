Forse non andrà tutto bene

Durante la burrasca serve una guida salda che gridi e sgridi il Paese, regga il timone, zittisca chi non rema per salvare la nave.

Ci sono e ci potrebbero essere mille interpretazioni del periodo attuale, di questa scontata seconda ondata di Coronavirus, che andrebbero analizzate... Le variabili che l'hanno creata e sospinta, il rilassamento generale, la mancanza di capacità di comprendere che non tutto era tornato come prima del virus. Ma ora la variabile più grave è il cosa fare. Chi deve decidere. Come ci dobbiamo comportare noi cittadini.

Se a marzo il senso di smarrimento, paura e impreparazione ci aveva uniti negli arcobaleni dei bambini, i canti dai balconi, le pizze fatte in casa ora vi è qualcosa che spaventa. Spaventa perchè molti, pur con i racconti e le evidenze, non solo dei telegiornali, ma anche di loro amici e conoscenti che lottano ogni giorno in ospedale per salvare le vite, non ci credono, o pensano sia una banale influenza "perchè conosco un asintomatico che nemmeno si è accorto di averlo".

Non va bene, non ci siamo. Non solo noi per carità. Ieri sera a Napoli erano centinaia i giovani in piazza a gridare 'Libertà', perchè è stato emanato il coprifuoco alle 23. Ma situazioni analoghe ci sono e si sono viste ovunque, anche in altri Paesi d'Europa (Germania, Francia, Belgio) e a Liverpool in Inghilterra.

La gente ha paura, la gente vuole lavorare e, obiettivamente, non vi è nessuno che ammetta seriamente la gravità della situazione sanitaria Giuseppe Conte, nel suo ruolo non certo invidiabile, si limita a dare il bollettino del "potete fare" e "non potete fare".

Serve, servirebbe, che qualcuno dicesse chiaramente il rischio per tutti noi di quello che, ancora una volta, sta accadendo. Tra poche settimane saremo qui a contare centinaia di morti (e non si dica "tanto si muore più di tumore o infarto", perchè anche queste morti aumenteranno non potendo il sistema sanitario curare tutti).

Il personale degli ospedali è stanco, provato, stufo dei cambi di reparto e dei cambi turno, dei rischi di portare a casa il virus a parenti e amici. Erano gli "eroi", ma tutti, Regioni e Governo, non ha fatto nulla per prepararsi davvero a questo ritorno del Coronavirus.

Ecco perchè, temiamo, questa fase sarà ancora più lunga e dolorosa della prima.

Proviamo ad affidarci ai bambini, sono il futuro, se in sicurezza tuteliamo davvero fino all'ultimo la loro possibilità di andare a scuola e avere un minimo di interazioni con le dovute attenzioni. Lo dobbiamo a loro ma soprattutto a noi stessi se vogliamo provare a rialzarci quando tutto questo sarà finito.

