Elenco associazioni combattentistiche

Regione Lombardia ha istituito l'elenco regionale delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle Forze dell'ordine. La delibera è stata approvata dalla giunta su proposta dall'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. "Sui territori - ha detto l'assessore - le associazioni svolgono compiti importanti dal punto di vista sociale. Il riconoscimento è il naturale completamento di un iter che ha registrato lo scorso mese di settembre l'approvazione all'unanimità in Commissione consiliare". "Le risorse che metteremo a disposizione consentiranno alle associazioni di avviare attività utili ai cittadini". "Abbiamo già avviato il percorso - ha concluso De Corato - con l'approvazione della legge regionale 7 del 2020, provvedimento che riconosce e promuove anche la funzione culturale ed educativa da loro svolta sui territori".

