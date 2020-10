Annullata la Fiera di San Martino

Pochi minuti fa il Sindaco di Inveruno Sara Bettinelli ha annunciato l'annullamento dell'edizione 2020 dell'Antica Fiera di San Martino.

Una decisione storica, ma frutto di grande senso di responsabilità: pochi minuti fa il Sindaco di Inveruno Sara Bettinelli ha annunciato l'annullamento dell'edizione 2020 dell'Antica Fiera di San Martino. "Come ente pubblico siamo i primi che dobbiamo dare il buon esempio in questi momenti così difficili e particolari - commenta - la nostra comunità ha già pagato un prezzo altissimo per questa pandemia e non possiamo e dobbiamo correre rischi per i nostri cittadini ed i visitatori". Niente 413esima edizione quindi, una riuncia dolorosa ma necessaria: "La gente deve fare i conti con la quotidianità, non possiamo permetterci rischi - commenta Sara Bettinelli - Le misure di prevenzione attuali e i rischi di peggioramento dell'epidemia non ci permettono di organizzare in forma serena questo importante evento per tutti noi".

Si prevede, al momento, solo la Santa Messa del mattino e una particolare funzione dedicata al santo patrono nel pomeriggio. Confermata invece l'edizione 'diffusa' di Inverart.

