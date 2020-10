Frontalieri: 13,5 milioni alle province

"È stata deliberata dalla giunta regionale l'attribuzione alle Province lombarde di confine delle somme relative ai ristorni dei lavoratori frontalieri, versati dalla Svizzera per l'anno 2018". Ad annunciarlo è l'assessore regionale con delega ai Rapporti con la Svizzera, Massimo Sertori. "La Regione provvederà - aggiunge Sertori - ora ad accreditare gli importi spettanti a ciascuna provincia, secondo la ripartizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a fronte della programmazione da parte delle stesse dell'impego di tali fondi. Quest'anno l'ammontare delle risorse da destinare alle Province di Varese, Como, Lecco e Sondrio è complessivamente di 13,595 milioni di euro, registrando un incremento rispetto agli importi accreditati l'anno precedente, dovuto al maggior numero di lavoratori frontalieri attivi".

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro