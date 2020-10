Beni confiscati: progetto formativo

Al via il progetto formativo della Regione Lombardia 'valorizzare i beni confiscati per favorire lo sviluppo di risorse, competenze e sensibilità nell'area Metropolitana di Milano'.

Ha preso il via il progetto formativo della Regione Lombardia 'valorizzare i beni confiscati per favorire lo sviluppo di risorse, competenze e sensibilità nell'area Metropolitana di Milano'. L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, è intervenuto al webinar d'avvio del progetto che si rivolge a dirigenti, funzionari e amministratori degli Enti locali e degli Enti del terzo settore. "L'obiettivo dell'iniziativa fortemente voluta da Regione Lombardia, dal Consiglio regionale e dall'assessorato alla Sicurezza - ha aggiunto - è ambizioso: favorire lo sviluppo di risorse, competenze e sensibilità che possano contribuire a supportare ed accelerare il processo di recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata". Polis Lombardia e ANCI Lombardia hanno previsto un programma di formazione dedicato ai Comuni e agli Enti del Terzo Settore appartenenti all'area metropolitana. I risultati dal progetto pilota hanno evidenziato la necessità di fornire ai Comuni degli strumenti operativi che aumentino le conoscenze, le capacità di valutare progetti e di supporto alla redazione di bandi. "Attraverso specifiche leggi regionali - ha sottolineato De Corato - Regione Lombardia vanta un lungo impegno sia nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata che nella promozione della cultura della legalità. Da decenni, la Lombardia rientra tra le Regioni con il maggior numero di beni sequestrati e confiscati". DA REGIONE SOMME PER ENTI LOCALI - "Abbiamo assegnato agli Enti locali complessivamente oltre 1 milione di euro per il recupero di 17 immobili da destinare per emergenze abitative, per la polizia Locale e per associazioni di vario tipo. Con ulteriore provvedimento sono stati stanziati recentemente 4 milioni di euro per il biennio 2021 e 2022 per gli Enti locali e i concessionari". FORMAZIONE PER REDAZIONE BANDI - "L'efficacia di questa attività formativa - ha concluso l'assessore - sarà misurata dalla sua capacità di produrre e di presentare progetti concreti per il recupero e il riutilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata". L'assessore al termine dell'intervento ha ringraziato il presidente vicario del Tribunale di Milano e Presidente della Sezione Misure di Prevenzione, Fabio Roia, per il suo prezioso contributo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro