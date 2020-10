Tangenzialina: appalto

Firmato il 7 ottobre il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della tangenzialina di Bernate. L’importo complessivo del contratto ammonta a 3.986.252,78 euro.

Firmato il 7 ottobre il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della tangenzialina di Bernate con l’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) Bertini Srl, Mezzanzanica SpA e Enrico Colombo SpA. L’importo complessivo del contratto ammonta a 3.986.252,78 euro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed Iva. "Il prossimo step sarà la sottoscrizione del verbale di inizio lavori e da tale data decorrerà il tempo utile per concludere i lavori, previsto contrattualmente in 300 giorni naturali e consecutivi - spiega il sindaco Mariapia Colombo".

