"Fondi su esigenze territorio"

"Non sono soldi calati dall'alto, ma fondi che permettono la realizzazione di progetti e opere la cui importanza e urgenza è emersa nel lavoro del Tavolo territoriale di Varese e nei sottotavoli che coordino". Così l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha commentato la presentazione del 'Piano Lombardia' per la provincia di Varese. "A Varese - ha ricordato l'assessore - abbiamo lavorato in stretta sinergia con il territorio, con la sussidiarietà e la modalità dell'ascolto che, da sempre, caratterizzano Regione Lombardia. E questo sia nel Tavolo generale sia nei tre sottotavoli specifici sulle infrastrutture, sullo sviluppo economico e quello dedicato al territorio e all'ambiente. In quelle sedi abbiamo condiviso le priorità. Insieme alla Provincia, alla Camera di Commercio e ai sindacati. Ecco, questo Piano Lombardia per il nostro territorio riprende queste priorità e tiene conto di valutazioni fatte nei Tavoli". "La crescita e lo sviluppo economico del territorio di Varese - ha proseguito Cattaneo - sono temi importanti. La provincia di Varese è stata sempre eccellente nei settori manifatturieri e anche in quelli avanzato come, per esempio, quello dell'aerospazio. Però, la sfida che oggi abbiamo di fronte è la transizione verso la sostenibilità, l'economia circolare, l'energia da fonti rinnovabili e la mobilità sostenibile. Ecco, in tutti questi nuovi ambiti mi fa piacere costatare come sia ai Tavoli territoriali che negli incontri odierni è emersa la consapevolezza delle nostre imprese e delle nostre Istituzioni locali che bisogna investire. Ovvero, che la nostra provincia deve essere all'avanguardia anche in queste sfide". "Vedo la volontà di ripartire e fare cose nuove - ha sottolineato - e questo è il segno che un territorio come il nostro di Varese ha recepito i messaggi economici per lo sviluppo del futuro". "Dunque come Regione, che io rappresento come assessore all'Ambiente e Clima - ha concluso Cattaneo - accompagneremo questa transizione che è assolutamente prioritaria che ci sia e che vede Varese e provincia protagonisti".

