La Madonna del Rosario

Per una delle più importanti ricorrenze della tradizione religiosa cattolica, a Inveruno si celebra l'Incoronazione della Madonna del Rosario. Una memoria devozionale che si desidera festeggiare con alcuni appuntamenti per tutti, a cominciare da venerdì 2 ottobre, alle ore 21, con 'Il cuore di Maria – La devozione dei primi 5 sabati del mese', catechesi mariana con Diego Manetti. Domenica 4 ottobre, invece, alla Messa delle ore 10 si è invitati a portare un fazzoletto bianco per la S. Messa solenne e il rito dell'Incoronazione; nel pomeriggio alle ore 16 S. Rosario e benedizione eucaristica. L'omaggio alla Madonna avviene anche con la delicatezza di un fiore: con 'Un fiore per Maria' le famiglie sono invitate a portare un fiore a Maria durante il pomeriggio di sabato 3 e la giornata di domenica 4 ottobre (il servizio di accoglienza aiuterà nella disposizione dei fiori e inviterà a un momento di preghiera personale).

