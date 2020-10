'Milano Rally Show' verso Dubai

Con una parata di auto storiche per le strade di Milano, partita da Palazzo Lombardia è cominciato il 'count down' del 'Milano Rally Show a Dubai 2021'.

Con una parata di auto storiche per le strade di Milano, partita da Palazzo Lombardia è cominciato il 'count down' del 'Milano Rally Show a Dubai 2021'. La manifestazione, organizzata nell'ambito dell'evento 'One year to go', è stata il preludio ufficiale all'evento motoristico internazionale in programma tra un anno negli Emirati Arabi Uniti, in occasione della prossima edizione dell'Esposizione universale. Si tratta di uno degli appuntamenti previsti per suggellare idealmente il passaggio di consegne della sede dell'esposizione internazionale dal capoluogo meneghino all'emirato arabo e rinsaldare la vicinanza tra Lombardia e Dubai. Alla cerimonia hanno presenziato il vicepresidente e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese e l'assessore allo Sport e ai Giovani. L'evento motoristico è stato presentato alla stampa questo pomeriggio, in piazza Città di Lombardia, la piazza coperta più grande d'Italia. GRANDE OCCASIONE PER IMPRESE E EXPORT - "Un evento sportivo - ha sottolineato il vicepresidente di Regione Lombardia - al quale si affiancano anche realtà economiche e la possibilità di organizzare incontri tra le imprese. L'Expo è una piazza in cui si incontrano tutti i Paesi, tutte le realtà". "Un'opportunità straordinaria - ha detto ancora il vicepresidente che seguì in prima persona il padiglione Pianeta Lombardia in Expo Milano 2015 - in grado di offrire occasioni di incontro, approfondimento e scambio di tecnologie e di ricerca. Vogliamo sfruttarla al meglio". MOTORSPORT LOMBARDO PUNTA DI ECCELLENZA - L'iniziativa 'One Year To Go' presentata oggi alla stampa, punta a realizzare un percorso di avvicinamento coinvolgente per gli appassionati di motori e per la gente comune verso il Milano Rally Show in Dubai, in programma dal 28 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. "Si tratta di un evento più unico che raro che permetterà di far conoscere la Lombardia dei motori anche all'estero", ha sottolineato l'assessore regionale allo Sport e Giovani, che poi ha partecipato alla parata a bordo di una Lancia Delta Integrale 16 valvole del 1989 guidata dal noto pilota e imprenditore Luigi 'Lucky' Battistolli. "Un'occasione speciale da non perdere - ha concluso - per pubblicizzare il motorsport in cui Regione Lombardia vanta delle punte di eccellenza".

