Vi ricordate i giochi di una volta, quando bastava poco per divertirsi? Ben 15 attività coinvolgeranno bambini ed adulti (e nonni) per mettere alla prova le proprie abilità.

Sarà un bel momento di aggregazione, domenica 27 settembre, quando, dalle ore 14, le 15 attività proposte all’Oratorio S. Giovanni Bosco di Cuggiono coinvolgeranno bambini ed adulti (e nonni) per mettere alla prova le proprie abilità in un percorso ludico-culturale di giochi in legno della tradizione popolare. “Vi ricordate i giochi di una volta, quando bastava poco per divertirsi? Sarebbe bello far conoscere a bambini e ragazzi come giocavano un tempo i nonni, mostrando come è possibile divertirsi con oggetti semplici, con fantasia e creatività… Condurli, per un giorno, indietro nel tempo, facendogli sperimentare i giochi che si facevano alla loro età, e vedere nei loro occhi gioia e curiosità”. Sarà una Festa dell’Oratorio speciale, da vivere in sicurezza, che prenderà il via sabato con la Fiaccolata dei ragazzi dall’Abbazia di Morimondo, e continuerà domenica: la S. Messa in Basilica alle ore 11, poi un pomeriggio di giochi. Si terranno anche gli incontri dei genitori dei ragazzi del catechismo (dalla seconda elementare alle medie). Frittelle, zucchero filato e bar aperto per tutti!

