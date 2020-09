Giornata Nazionale ABIO: grande evento online per sostenere l’Associazione per il Bambino in Ospedale. Tutti possiamo dare il nostro importante e fondamentale contributo.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - “Tornare in Ospedale, non appena possibile, al fianco dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie, per contribuire a trasformare ancora una volta il mondo dell’Ospedale e renderlo sempre più a misura di bambino: questo è l’obiettivo che non abbiamo mai perso di vista. L’emergenza COVID-19 ci ha costretti per qualche mese lontano dalle pediatrie, ma ABIO è rimasta salda ed unita, ha lavorato da remoto attraverso le iniziative #abioanchedalontano per non far mancare ai bambini e alle famiglie in ospedale un sorriso accogliente e un momento di svago e di gioco. Non sappiamo ancora quando sarà possibile riprendere il servizio in reparto, ma sappiamo perché vogliamo farlo: per continuare a prenderci cura dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie nel momento difficile dell’impatto con l’Ospedale. Un impegno preso dal 1978 e realizzato ogni giorno dai nostri volontari, in tutta Italia”. Professor Vittorio Carnelli, Presidente Fondazione ABIO Italia Onlus. La Giornata Nazionale ABIO è un’occasione unica che aspettiamo, anno dopo anno, per portare in piazza l’#orgoglioABIO e raccontare la nostra straordinaria storia a misura di bambino. Da ormai più di 15 anni i volontari ABIO portano il loro sorriso e la loro testimonianza in oltre 150 piazze d’Italia per incontrare le moltissime persone che credono in quello che facciamo e sostengono la nostra attività. "Quest’anno – vista l’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo – abbiamo deciso di trasformare la Giornata Nazionale ABIO in un grande evento online che darà la possibilità a coloro che in tutta Italia vogliono sostenere l’Associazione per il Bambino in Ospedale di ricevere direttamente a casa una confezione di pere a fronte di una donazione". Sul sito www.giornatanazionaleabio.org: fino al 7 ottobre sarà possibile prenotare una confezione - contenente due cestini - per sostenere l’attività di ABIO su tutto il territorio nazionale. Si potrà scegliere di destinare la donazione ad ABIO Magenta e di regalare i cestini a parenti e amici. Per tutto il mese saranno disponibili sul sito le testimonianze dei volontari ABIO, che racconteranno con foto e video come stanno vivendo questo periodo lontano dai reparti di Pediatria e che cosa sperano per il prossimo futuro. Si potranno scoprire direttamente dai loro racconti le iniziative che hanno organizzato e le attività #ABIOadistanza realizzate in questi mesi, per tenere compagnia anche da lontano ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie che hanno vissuto o stanno affrontando la difficile esperienza dell’ospedale. Il contributo di tutti sarà fondamentale per finanziare i corsi di formazione per nuovi aspiranti volontari e per chi è già volontario, per preparare tutti alle nuove regole ed essere pronti a tornare in servizio appena sarà possibile. Prenotando una confezione di ottime pere, sarà possibile sostenere ABIO e costruire con noi un nuovo inizio: #sPeraconABIO!

