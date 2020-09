Un caso di Covid al Torno?

La notizia attende ancora di essere confermata, ma sembra che ci sia un caso di Covid-19 all'istituto superiore 'Torno' di Castano. Attivate, subito, tutte le procedure.

La notizia attende ancora di essere confermata, ma sembrerebbe che ci sia un caso di Covid-19 all'istituto d'istruzione superiore 'Torno' di Castano. Le informazioni che sono arrivate fino a questo momento, parlano di uno studente che avrebbe riscontrato sintomi riconducibili al virus (anche se, ovviamente, bisognerà aspettare tutte le procedure e le verifiche del caso per avere o meno l'ufficialità). Intanto, dalla scuola ci si è, subito, mossi mettendo in campo gli specifici e appositi protocolli e le varie misure per simili situazioni, oltre, da quanto si è saputo, ad attivare la quarantena per gli alunni della classe direttamente coinvolta.

