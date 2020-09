Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 è il contributo di Regione Lombardia che copre la quota di retta mensile dovuta dalle famiglie per la frequenza di nidi e micronidi dei propri figli.

Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 è il contributo di Regione Lombardia che copre la quota di retta mensile dovuta dalle famiglie per la frequenza di nidi e micronidi dei propri figli oltre la soglia rimborsata dal Bonus Asili Inps, pari a 272,72 euro. Per ottenere Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 la famiglia non ha l’obbligo di richiedere anche il Bonus Asili Inps ma in questo caso non avrà l’azzeramento della retta. Per ottenere l’azzeramento della retta la famiglia deve infatti richiedere sia Bonus Asili Inps che Nidi Gratis – Bonus 2020/2021. Con uno stanziamento complessivo di 15.000.000 di euro Regione Lombardia contribuisce ad abbattere i costi sostenuti per il pagamento della retta di frequenza di nidi e micronidi pubblici e privati convenzionati. La misura è destinata ai nuclei familiari (coppie o monogenitori, compresi i genitori adottivi e affidatari) che: sostengono una retta mensile superiore all’importo rimborsabile da Bonus Asili INPS, ovvero superiore a 272,72 euro; hanno figli di età compresa tra 0-3 anni, iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche e/o private dei Comuni aderenti alla Misura Nidi Gratis 2020 – 2021; hanno l'ISEE 2020 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a 20.000 euro o un indicatore ISEE minorenni, se richiesto dal Comune per l’applicazione della retta. I Comuni aderenti alla misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021potranno applicare tariffe differenziate su base ISEE ai nuclei familiari residenti o non residenti all’interno del Comune. Nel caso in cui il Comune di riferimento applichi tariffe differenziate per i soli residenti, i nuclei familiari non residenti non potranno beneficiare del contributo. Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 copre esclusivamente la retta per la frequenza del bambino/a al nido o micronido, non può essere utilizzato per ulteriori costi aggiuntivi come preiscrizione, iscrizione, mensa, ecc... In settembre verranno pubblicate su questa pagina tutte le indicazioni per presentare la richiesta di contributo. Per ottenere l’azzeramento della retta con Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 occorre presentare anche la domanda per ottenere il Bonus INPS Asili Nido seguendo le modalità specificate sul sito dell’ente. (In alternativa è possibile rivolgersi agli enti di patronato riconosciuti). Nidi Gratis – Bonus 2020/2021infatti azzera la retta che la famiglia deve sostenere oltre i 272,72 euro rimborsati da Bonus Inps Asili Nido.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro