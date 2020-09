Springsteen con 'Letter To You'

Il 23 ottobre esce 'Letter To You', l’attesissimo nuovo album di Bruce Springsteen, realizzato insieme alla E Street Band. Si tratta del ventesimo album in studio dell’artista.

Il 23 ottobre esce 'Letter To You', l’attesissimo nuovo album di Bruce Springsteen, realizzato insieme alla E Street Band. 'Letter To You' (Columbia Records/Sony Music), ventesimo album in studio dell’artista, è stato registrato nella sua casa in New Jersey e conterrà 12 tracce: un disco rock, caratterizzato dall’inconfondibile sound della E Street Band. L’album, anticipato dalla title track da oggi in digitale, è già disponibile in pre-order al seguente link: https://brucespringsteen.lnk.to/_LetterToYou. A questo link è possibile visualizzare il video di 'Letter To You': https://youtu.be/AQyLEz0qy-g. “Amo l’essenza quasi commovente di Letter To You”, dichiara Springsteen, “E amo il sound della E Street Band che suona completamente live in studio, in un modo che non avevamo quasi mai fatto prima, senza nessuna sovraincisione. Abbiamo realizzato l’album in soli cinque giorni, e quella che ne è venuta fuori è una delle più belle esperienze di registrazione che io abbia mai vissuto”. 'Letter To You' contiene 9 brani scritti recentemente da Springsteen, e 3 leggendarie composizioni degli anni ’70 finora inedite: 'Janey Needs a Shooter', 'If I Was the Priest' e 'Song for Orphans'. Insieme a Springsteen, hanno lavorato a questo progetto Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano e Jake Clemons. L’album è stato prodotto da Ron Aniello insieme allo stesso Bruce Springsteen, Bob Clearmountain ha realizzato il mixaggio, mentre Bob Ludwig si è occupato del mastering. 'Letter To You' è la prima performance di Bruce Springsteen insieme alla E Street Band dal tour di “The River” del 2016, nominato tour mondiale dell’anno da Billboard e Pollstar.

