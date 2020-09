'Lombardia dei giovani': 19 progetti

Si è conclusa la fase di valutazione dei progetti presentati sul bando 'La Lombardia è dei giovani 2020', giunto alla seconda edizione.

Si è conclusa la fase di valutazione dei progetti presentati sul bando 'La Lombardia è dei giovani 2020', giunto alla seconda edizione. Confermato il successo dell'iniziativa con una grande partecipazione da parte del territorio: 19 progetti approvati per un totale di contributi assegnati pari a 1,2 milioni di euro. LE CARATTERISTICHE DELL'EDIZIONE 2020 - I soggetti beneficiari sono Comuni, in forma singola o associata, enti locali, istituzioni scolastiche, soggetti pubblici o privati come imprese sociali, associazioni giovanili, parrocchie, fondazioni, associazioni di categoria e associazioni sportive. La misura è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia e Anci Lombardia con lo scopo di rafforzare il dialogo strutturato con il territorio e sviluppare un piano di azioni strategiche e integrate per valorizzare il potenziale giovanile locale e la partecipazione dei giovani. Sono stati oggetto di cofinanziamento interventi diretti a favore dei giovani incentrati o sull'orientamento al lavoro, il sostegno nei periodi di transizione e l'acquisizione e valorizzazione di nuove competenze, oppure sulla valorizzazione di reti, hub e spazi pubblici di aggregazione giovanile e sulla rivitalizzazione, pertanto delle periferie. INCREMENTO DOMANDE OLTRE IL 40 PER CENTO - Presentate 51 domande, per un totale di 3,7 milioni di euro di contributi richiesti con un incremento di quasi il 40% rispetto alle 37 domande presentate nel 2019. Tra le novità del bando di quest'anno è stata presentata una domanda a valenza regionale da parte del Comune di Cremona. Oltre a 18 progetti locali, della durata minima di 10 mesi, ripartiti fra 9 province lombarde e la Città Metropolitana di Milano e un progetto a valenza regionale per un totale di contributi concessi pari a 1,5 milioni di euro per i progetti provinciali e 200.000 euro per il progetto regionale. OTTIMA RISPOSTA DA PARTE DEL TERRITORIO - "Sono 19 i progetti finanziati in tutta la Lombardia - ha sottolineato l'assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia - Si tratta di idee molti interessanti e che mettono gli under 34 al centro delle attività locali. Tutti i progetti presentati si realizzeranno sul campo e saranno a disposizione dei Comuni per aiutare gli Under34 nell'inclusione sociale". UN PASSO IN AVANTI VERSO NUOVA LEGGE REGIONALE - "L'iniziativa del mio assessorato è arrivata alla seconda edizione: quest'anno oltre ai progetti comunali abbiamo anche una novità importante. Da Cremona partirà un progetto che permetterà di avere una piattaforma regionale per l'orientamento allo studio e al lavoro. Il Bando - ha aggiunto l'assessore - ha lo scopo di rendere i giovani i veri protagonisti attivi della comunità in cui vivono. La cittadinanza attiva e le competenze civiche contribuiscono al raggiungimento dell'autonomia e sono utili per sviluppare le soft skill che agevolano l'ingresso nel mondo del lavoro". I PROGETTI VINCENTI - A Gallarate/ VA il progetto 'Academy Young' prevede una collaborazione con il museo Maga per la realizzazione di un incubatore di esperienze per valorizzare il territorio attraverso i giovani con la realizzazione di spazi aggregativi. Ad Usmate Velate/MB verrà creata un 'escape room' per valorizzare percorsi di formazione dedicati alla valorizzazione delle capacity building dedicati a gruppi e associazioni del territorio. Ad Albino/BG invece nascerà una comunità digitale per valorizzare l'intera Valle Bergamasca con una promozione attraverso video e contenuti digitali fatta degli stessi ragazzi che potranno poi attraverso continuare a usarla, implementarla e gestirla attraverso la formazione specifica. A Rho/MI verranno recuperate le periferie della città attraverso proposte dei giovani per i giovani.

