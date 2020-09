Bonfiglio: ufficiale FdI

Mancava solo la conferma ufficiale, ma il passaggio dell’ex consigliera leghista di maggioranza, Stefania Bonfiglio, al partito di Giorgia Meloni era nell’aria.

Mancava solo la conferma ufficiale, ma il passaggio dell’ex consigliera leghista di maggioranza al partito di Giorgia Meloni era nell’aria. Dopo aver lasciato il Carroccio ormai più di sette mesi addietro, Stefania Bonfiglio aveva già iniziato il suo percorso di collaborazione con FdI, unendosi ad un gruppo sempre più numeroso anche nel magentino. Nel pomeriggio di sabato, nella cornice di Casa Giacobbe, si è tenuta la conferenza stampa che ha sancito ufficialmente il passaggio. Alla presenza della coordinatrice regionale Daniela Santanchè e del capodelegazione FdI al parlamento europeo Carlo Fidanza, Stefania Bonfiglio ha espresso al pubblico le ragioni della sua scelta. “Sono veramente emozionata. Scelgo Fratelli d’Italia perché è l’unico partito che valorizza la spiritualità contro il materialismo, perché è l’unico partito in Italia che può dirsi realmente rappresentativo della destra, e perché è l’unico partito realmente coerente e rispettoso verso i propri militanti”. Dunque, il lavoro per FdI parte subito e Bonfiglio non ha dubbi: “l’obiettivo è trasformare Magenta nel perno della destra politica”. A sostegno della scelta si è espressa anche Daniela Santanché, accogliendo nel partito la Bonfiglio: “è sempre un momento importante quando un partito politico, attraverso la sua azione è in grado di convincere altri esponenti politici ad unirsi; è il segnale che un partito è grande soprattutto quando riesce a crescere come comunità umana prima che politica”. “Crediamo nell’importanza del territorio e degli amministratori; per Fratelli d’Italia rappresentano il valore più importante che abbiamo”. Infine, una chiosa elettorale per la Santanché: “a Magenta non si vota, ma abbiamo elezioni in tantissimi comuni e dunque dobbiamo dare il massimo, affinché FdI possa avere il risultato che si merita”. In conclusione, annuncia un prossimo appuntamento elettorale: la presenza di Giorgia Meloni giovedì 10 a Lecco alle 12.

BONFIGLIO PASSA A FRATELLI D'ITALIA



