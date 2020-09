'Un altro giorno insieme' con Matteo

Era "il sogno di una vita" il nuovo romanzo 'Un altro giorno insieme' (ed. Mondadori), per Matteo Losa (da oggi in tutte le librerie e su Amazon). Case, vetrine e negozi si sono tinti di arancione: come omaggio a Matteo tante le iniziative che continuano a generare bene e luce.

Era il 27 novembre 2017 quando Matteo per la prima volta aveva presentato il suo primo libro 'Piccole fiabe per grandi guerrieri' al Mondadori Megastore di Milano. Noi, come Logos, ne avevamo trasmesso la diretta, per chi non aveva potuto partecipare. Possiamo solo immaginare con quale gioia, ancora maggiore, avresti raccontato di 'Un altro giorno insieme'. Noi ci saremmo organizzati senz'altro per esserci... Oggi sfogliamo il primo romanzo di Matteo Losa, edito sempre con Mondadori (uscito oggi in tutte le librerie e su Amazon). Dentro ci sei tu, Teo. Tra quelle pagine, tra quelle righe, in ogni parola, sillaba, lettera... scritte, modificate, rilette, corrette, mentre la malattia avanzava: la fatica e l'entusiasmo di chi mette nero su bianco le proprie emozioni e la propria passione. Oggi non è però un giorno triste, ma un giorno felice! La tua compagna di sempre, “Francesca, che ancora oggi è tutti i tuoi sogni”, i tuoi amici, chi ti ha voluto e ti vuole bene, hanno voluto condividere una proposta che ha trovato tantissimo riscontro: così il mondo, per te, oggi (e fino a venerdì 5 settembre) si è vestito di arancione. Amici, ma anche vetrine, negozi, case, perfino le tue amate cagnoline: in tutto il territorio (ma anche oltre) nastri, fiocchi, frasi, magliette, biro, fiori, e qualunque cosa brilli di quella tonalità oggi è stata esposta, indossata, accostata, a richiamare il colore della copertina del libro e a omaggiare e celebrare un guerriero che ha sempre navigato, con coraggio, affrontando ogni tempesta con serenità, per inseguire i suoi sogni. “'Un altro giorno insieme' è il mio porto, il mio sogno di una vita”, scrivevi nella lettera ai librai per presentare il tuo romanzo, “una storia semplice ma non banale” così come la vita, che solo con tanta forza di volontà si può trasformare “in qualcosa di bello, o ancora meglio, in qualcosa di grande”. Ci credevi ancora con tutto stesso in un lieto fine e volevi che 'Un altro giorno insieme' non fosse la fine del tuo viaggio, ma non sei nemmeno riuscito a vedere i tuoi libri in tutte le librerie. Ci immaginiamo però il tuo sorriso, il tuo splendido sorriso, e gli abbracci, pieni di calore, che avresti regalato ad ognuno. Ti assicuriamo, caro Teo, "che sognavi intensamente"... che i tuoi sogni sono in buone mani. Che tutti coloro che ti vogliono bene se ne stanno prendendo cura e continueranno a farlo. In modi diversi: c'è chi rilegge le tue parole, come un testamento, o una eredità, e poi cerca di metterla in pratica; c'è chi porta un po' della tua luce, ovunque va; c'è chi ha compreso il tuo grande insegnamento, 'Insieme si può'. Come Laura Testa, cuggionese, conosciuta in paese per il suo servizio in parrocchia: sollecitata dalle parole di Matteo, alla domanda “Io non ho grandi disponibilità ma vorrei tanto fare qualcosa. Cosa posso fare?” era diventata volontaria per AIRC, per aiutare nelle raccolte fondi. Quando Matteo è mancato, è scattato ancora qualcosa: quella domanda è tornata, insistente, e da lì l'idea di mettere a disposizione quello che sa fare, “piccoli disegni realizzati come cartoline e segnalibri plastificati” (a prezzi simbolici, 2.50 e 1.50 euro), con diverse fantasie, ed un timbro tutto speciale. Ha ricevuto già più di 130 richieste, e con amore, la sera, e nei weekend, e tutto quello che raccoglie viene donato all'AIRC per la ricerca: il progetto di Laura 'Un disegno per Matteo' ci ricorda che “Non posso” e “Non ho tempo” sono solo scuse, "volere è potere" e se tutti si impegnassero, offrendo un po' dei propri talenti a servizio degli altri, contribuiremmo a costruire insieme un mondo migliore. Cos'altro dire? La trovate su Facebook, potete scriverle e chiederle ulteriori informazioni. Così come la 'Libreria Controvento' di Inveruno che ha già annunciato che devolverà una parte del ricavato in beneficenza per l'AIRC (“il minimo”, ci han detto le responsabili). “'Un altro giorno insieme' è un libro che ho voluto pieno di energia e di speranza”, scrivevi, e ancora, “La felicità non cade dal cielo. I sogni non cadono dal cielo. Le conquiste non cadono dal cielo. Sta a noi e a noi soltanto trasformare ciò che ci sta intorno nella vita che vogliamo vivere. E per farlo non c'è che un modo. Non mollare mai”. “Abbiate cura delle sue parole e diffondetele: sarà per lui il regalo più bello”.

