Dalla Legnanese gli Italiani

L'esordiente dell'U.S Legnanese Gabriel Vecchi è stato selezionato dal Comitato Regionale Lombardo Federciclismo per partecipare ai Campionati Italiani giovanili su pista.

L'esordiente dell'U.S Legnanese Gabriel Vecchi è stato selezionato dal Comitato Regionale Lombardo Federciclismo per partecipare ai Campionati Italiani giovanili su pista che si terranno al velodromo di San Giovanni al Natisone (UD) dal 31agosto al 3 settembre. Gabriel (13 anni di Ossona) si cimenterà nell'Omnium Endurance, gara a punteggio che si articola su tre prove: Tempo Race, Eliminazione ed Individuale a punti. Gabriel Vecchi attualmente è il Campione Provinciale in carica di quest'ultima specialità, titolo conquistato nel 2019 sulla pista di Busto Garolfo. Il direttore sportivo degli esordienti, Maurizio Bertoli, segue Gabriel sin dall’inizio della sua carriera agonistica; grazie all’impegno di Maurizio e alle sue capacità di coach, Gabriel sta ottenendo risultati eclatanti, come del resto tutti i nostri giovani delle squadre esordienti e allievi. L'U.S. Legnanese 1913 si congratula con tutto il settore agonistico della Sportiva: esordienti e allievi che hanno mantenuto alto il livello di allenamenti anche durante il lockdown dimostrando maturità personale e sportiva.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro