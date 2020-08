Rubato il defibrillatore

Ci sono gesti che davvero non meritano commenti. Perchè a subirne le conseguenze siamo tutti noi, magari anche lo stupido che lo ha compiuto

Ci sono gesti che davvero non meritano commenti. Perchè a subirne le conseguenze siamo tutti noi, magari anche lo stupido che lo ha compiuto. Non è la prima volta, ma vorremmo davvero fosse l'ultima: ieri ad Inveruno è stato rubato un defibrillatore.

"Il defibrillatore non è un gioco, è uno strumento salvavita! - l'appello delle istituzioni - Sabato mattina il defibrillatore collocato di fronte alla scuola Ipsia-Marcora, in uso alla scuola, alla società sportiva ed a chiunque ne possa aver bisogno lungo la provinciale...è sparito.

Un atto di questo tipo oltre che essere vile va a danno di chiunque ne possa aver bisogno in estrema urgenza.

L’auspicio è che chi si è reso responsabile di un tale atto si ravveda e restituisca celermente in Comune questo importante strumento".

