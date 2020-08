Estate Popolare... a Milano

Dal 31 agosto e fino all'11 settembre nei cortili comuni delle case popolari o in spazi molto vicini al quartiere si rinnova l’iniziativa #estatepopolare. Verranno organizzati per i bambini e i ragazzi milanesi dai 6 ai 14 anni momenti di gioco sportivo, di animazione laboratoriale, di attività creative e ludiche.

Le attività verranno realizzate con la presenza di educatori dal lunedì al venerdì, sia la mattina che il pomeriggio.

L’adesione è libera e la partecipazione è gratuita!

L’elenco degli spazi è anche sulla mappa al link: https://www.comune.milano.it/web/estate-popolare

