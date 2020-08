Gli eventi al Mare Culturale

Anche questa settimana sarà ricca di spettacoli e musica, tra concerti, dj set e karaoke, in una vera e propria “spiaggia in città” con sabbia, ombrelloni, sdraio.

Prosegue “Il Lungomare di Milano”, la programmazione culturale estiva di MARE CULTURALE URBANO, il centro di produzione artistica di via G. Gabetti 15 a Milano.

Anche questa settimana sarà ricca di spettacoli e musica, tra concerti, dj set e karaoke, in una vera e propria “spiaggia in città” con sabbia, ombrelloni, sdraio e tanto altro!

Tutti gli eventi si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento. Sono previsti solo posti a sedere (circa 70 sdraio) con servizio al tavolo o in spiaggia e un doppio spettacolo (eccetto i dj set) nelle fasce orarie relative ai turni di prenotazione: primo spettacolo 19.30 – 20.30, secondo spettacolo 21.30 – 22.30. L’ingresso ad ogni evento è gratuito e la prenotazione è fortemente consigliata.

Le proiezioni degli spettacoli teatrali per la rassegna Spazi di teatro e dei film per la rassegna Cinema all’aperto in cuffia si terranno in Piazza Cenni di Cambiamento. È possibile acquistare i biglietti per il cinema in loco oppure online sul sito www.movieday.it/cinema/index?cinema_id=115.

Di seguito gli appuntamenti della settimana dal 24 al 30 agosto:

Martedì 25 agosto, per la rassegna Un mare di Poetry, in programma “Stand Up Poetry” con Lorenzo Marangoni, uno spettacolo che mescola atmosfere ironiche ed emotive, in cui l'elemento essenziale è il rapporto tra poeta e pubblico. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione in anteprima di “Il meglio deve ancora venire” di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte.

Mercoledì 26 agosto, ospite della rassegna Cernusco Jazz a Mare, in collaborazione con Cernusco Jazz Festival, il Davide Corini Trio con Davide Corini al pianoforte, Luca Garlaschelli al contrabbasso e Francesco Di Lenge alla batteria. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione di “Jo Jo Rabbit” di Taika Waititi (vos).

Giovedì 27 agosto torna Raster acustico, la storica rassegna indie di Mare dal successo sempre più affermato. Sul palco di Mare salirà la cantautrice milanese Micol Martinez, che presenterà il suo ultimo album “I buoni spropositi” con lo spettacolo teatrale “Santa Giovanna degli spropositi”. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film “Favolacce” di Damiano e Fabio D’Innocenzo.

Venerdì 28 agosto, per il format Spazi di Teatro lo spettacolo “Teatro fra parentesi. Le mie storie per questo tempo” di e con Marco Paolini. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film “Honey Boy” di Alma Har'el.

Sabato 29 agosto, appuntamento con Lungomare Paradiso, a cura di Discoteca Paradiso: una festa che celebra la discoteca stessa come luogo d’incontro e d’amore, come esperienza musicale e visiva. La selezione musicale va dai Disclosure a Peggy Gou, passando per Ornella Vanoni e i Daft Punk. A partire dalle ore 21.30, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film di animazione “Trolls World Tour”.

Domenica 30 agosto, alle ore 11.00, per la rassegna Una classica estate al mare a cura di Lucia Martinelli, il concerto per quintetto di fiati degli Euterpe. Alle ore 19.30, per il nuovo format La Domenica Italiana, in programma “Teo Manzo canta Lucio Dalla”. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek.

Per maggiori informazioni sul calendario degli spettacoli teatrali e sulla programmazione del cinema all’aperto in cuffia è possibile consultare il sito www.maremilano.org.

La stagione estiva 2020 di Mare Culturale Urbano è realizzata da mare con la produzione artistica di Ludwig Milano, il patrocinio del Comune di Milano, il contributo di Fondazione Cariplo, in collaborazione con: Piccolo Teatro di Milano, ANTEO, Movieday, Cernusco Jazz, BonnePresse, Parole & Dintorni, I Distratti, LopLop, associazione culturale, Cascina Cuccagna, L'Alveare che dice sì, Mondo Donna, Parole e Punti, Voci di Periferia FENIX. Il Lungomare partecipa alla rassegna Aria di cultura promossa dal Comune di Milano. Sponsor tecnici: Edison, L’anfiteatro verde, Grimbergen, Stranovario.

Mare Culturale Urbano è un centro di produzione artistica attivo nella zona ovest di Milano. Sviluppa progetti di inclusione sociale, innovazione culturale e propone programmi di residenza dedicati ad artisti anche internazionali. Tutto l’anno Mare si anima con concerti, cinema all'aperto, festival, attività per bambini. Nella cascina, aperta tutti i giorni, trovano spazio anche un ristorante con birreria artigianale (Mare Birre e Cucina), un coworking, due sale prova musicali, spazi per formazione e eventi, un cortile comune. La struttura è un bene del Comune di Milano. Da maggio 2016 Mare Culturale Urbano ha realizzato oltre 450 eventi musicali e concerti. Il calendario completo con orari, costi e dettagli di tutte le attività è disponibile su www.maremilano.org.

