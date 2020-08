La UYBA comincia a Monza

Campionato 2020/2021: per la Unet e-work Busto Arsizio l'esordio sarà domenica 20 settembre alle 17 in trasferta contro la Saugella Team Monza dell'ex Alessia Orro.

La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha ufficializzato il calendario del campionato 2020/2021. Per la Unet e-work Busto Arsizio l'esordio sarà domenica 20 settembre alle 17 in trasferta contro la Saugella Team Monza dell'ex Alessia Orro. Prima gara casalinga per Gennari e compagne sette giorni dopo con l'Imoco Conegliano. Inizio, dunque, decisamente tosto per la UYBA, che riposerà al quarto turno e giocherà l'ultima giornata contro la Igor Volley Novara. Prima del campionato, però, la UYBA sarà impegnata nella Supercoppa Italiana: le farfalle inizieranno direttamente dal secondo turno (1/2 settembre) contro la vincente di Chieri-Bergamo, in attesa del gran weekend del 5 e 6 settembre che vedrà in scena la Final Four nella magica cornice di piazza dei Signori a Vicenza.

