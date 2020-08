Marketing: 342 mila euro per territori

Da Regione Lombardia, una misura da 342.000 euro per promuovere, a livello territoriale, la destinazione Lombardia con campagne di comunicazione ad hoc.

Una misura da 342.000 euro per promuovere, a livello territoriale, la destinazione Lombardia con campagne di comunicazione ad hoc. E' quanto ha approvato la giunta di Regione Lombardia, su indicazione dell'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda. La delibera, rivolta ai soggetti pubblici e privati che operano per la promozione e la commercializzazione turistica, dà la possibilità di veicolare la campagna regionale straordinaria di promozione turistica mediante attività di pianificazione media, produzione e/o riadeguamento dei relativi materiali di comunicazione. PROMOZIONE TURISTICA - "In questa situazione inedita - spiega l'assessore regionale - abbiamo ripensato la promozione turistica per adeguarla al nuovo contesto. Abbiamo lavorato per lanciare una campagna di comunicazione che metta al centro l'autenticità e la bellezza della nostra Regione, raccontata attraverso il punto di vista, intimo ed emozionale, di chi quotidianamente accoglie e accompagna i visitatori". AGEVOLAZIONI - L'agevolazione concessa è a fondo perduto fino al 70% dell'investimento complessivo fino ad un massimo di euro 30.000,00 a fronte di un investimento minimo di 10.000 euro. I soggetti beneficiari possono essere: enti locali titolari di competenza in materia di promozione turistica, camere di commercio, soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, con prevalente finalità statutaria di promozione turistica, associazioni Pro Loco lombarde iscritte all'albo regionale, consorzi turistici o altri soggetti in forma imprenditoriale con prevalente finalità statutaria di promozione turistica e agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale o organismi associativi con prevalente finalità statutaria di promozione turistica. TURISMO INTERNAZIONALE NATURALE VOCAZIONE DELLA LOMBARDIA - "Già oggi - aggiunge - vi sono importanti segnali di ripresa legati al turismo di prossimità, in particolare nelle località di montagna e lacustri. Noi però continuiamo a ritenere che sia il turismo internazionale la naturale vocazione della nostra Regione". "Piuttosto che alimentare una sorta di competizione interna - entra nel merito l'assessore - riteniamo che il ruolo della Lombardia sia di essere nuovamente apripista italiana nell'attrarre visitatori da tutto il mondo, in particolare dai paesi europei più vicini". "La misura di Regione Lombardia - chiosa - vuole essere un giusto riconoscimento alla grinta e alla determinazione di moltissime realtà locali nel rinnovarsi e nel programmare la ripresa: non è un caso che stiano aumentando gli arrivi di turisti europei con prenotazioni anche fino a ottobre. Questa è la prova dello spirito resiliente dei lombardi, che non si sono persi d'animo e anzi si sono già rimboccati le maniche per ripartire". "Vogliamo quindi sostenere le migliori proposte provenienti dai territori - conclude - in una logica decentrata di marketing territoriale, affinché possano essere protagonisti ed esprimere le proprie peculiarità". I PROGETTI - I progetti beneficiari delle risorse dovranno avvalersi del brand turistico 'inLombardia', del relativo brandbook e delle linee guida della campagna regionale che saranno resi disponibili alla pubblicazione del bando. Le attività di amplificazione della campagna dovranno essere realizzate e rendicontate entro il 31 dicembre 2020.

