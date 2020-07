"No raccolta fondi a domicilio"

Il sindaco Sara Bettinelli: "Se qualcuno si reca presso la vostra abitazione chiedendo offerte sappiate che non è autorizzato dal Comune e non sono in essere iniziative di questo tipo".

"Nessuna raccolta fondi a domicilio": l'avviso arriva direttamente dal sindaco di Inveruno, Sara Bettinelli. "Si informa la cittadinanza che non è stata avviata alcuna raccolta di denaro a domicilio a favore dei volontari che si sono attivati per l’emergenza Covid - scrive sul suo profilo Facebook - Quindi se qualcuno si reca presso la vostra abitazione chiedendo offerte sappiate che non è autorizzato dal Comune e non sono in essere iniziative di questo tipo. Si coglie l’occasione per invitare a prestare sempre la massima attenzione per ogni tipo di richiesta porta a porta".

