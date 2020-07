L'ex sciatrice a Parabiago

Claudia Giordani, ex sciatrie e, oggi, delegata provinciale del Coni, ha fatto visita ai ragazzi del camp estivo promosso dal Rugby Parabiago. Un momento di grande coinvolgimento.

Gli appassionati di sci e gli sportivi in generale se la ricordano bene. Claudia Giordani è una presenza che non è passata inosservata nel mondo dello sport delle nevi per eccellenza. E certo ha suscitato molta emozione la visita che ha compiuto in qualità di delegata provinciale del Coni di Milano l'altro pomeriggio al centro sportivo 'Venegoni-Marazzini' di Parabiago dove ha incontrato, con il delegato provinciale del Coni Laura Mariani, il sindaco Raffaele Cucchi e l'assessore allo Sport Diego Scalvini, al camp estivo promosso dal Rugby Parabiago. Con loro anche Giampiero Grimoldi, responsabile del minirugby cittadino, a fare gli onori di casa. Per i ragazzi presenti un esempio sportivo di prima grandezza di un'atleta che, figlia del giornalista Aldo Giordani per anni voce del basket sulla Rai, ha scritto pagine indelebili nello slalom speciale e gigante aggiudicandosi tre gare di Coppa del Mondo e ottenendo, tra gli altri, un argento ai giochi Olimpici di Innsbruck nel 1976. Una visita, la sua, per la quale Cucchi ha espresso notevole gratitudine: "A nome della città - ha scritto - ringrazio Claudia Giordani e Laura Mariani per la loro presenza presso il camp estivo gestito dal Rugby Parabiago; sappiamo che cercare di raggiungere tutte le realtà della provincia di Milano che hanno aderito al progetto Educamp Coni (il Rugby Parabiago è appunto tra queste) non sia per nulla semplice, ma essere presenti indica un impegno condiviso a favore delle attività sportive rivolte ai giovani ed è, quindi, fondamentale".

