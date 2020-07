54 milioni per manutenzione ponti

Uno stanziamento di 54 milioni per finanziare interventi di manutenzione straordinaria dei ponti che insistono sulle strade provinciali. Lo prevede una delibera della giunta regionale.

Uno stanziamento di 54 milioni per finanziare interventi di manutenzione straordinaria dei ponti che insistono sulle strade provinciali. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore a infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile, Claudia Maria Terzi. CONTRIBUTO PER GARANTIRE SICUREZZA INFRASTRUTTURALE - 'Stanziamo risorse considerevoli - spiega l'assessore Terzi - con l'obiettivo di garantire la funzionalita' delle infrastrutture e dunque la sicurezza dei cittadini. La manutenzione dei ponti e' in carico ai soggetti gestori, in questo caso alle Province, alle quali la Regione vuole pero' fornire un contributo considerata la difficoltà finanziaria che gli enti territoriali si trovano ad affrontare. E' fondamentale che i lombardi possano usufruire di infrastrutture efficienti, sicure e adeguatamente manutenute. Lo sforzo della Regione va in questa direzione'. SUPPORTO CONCRETO ALLE PROVINCE - 'Il finanziamento regionale di 54 milioni per la sistemazione di viadotti e cavalcavia - prosegue Terzi - si aggiunge ai 3,7 milioni stanziati in precedenza per il monitoraggio dei ponti stessi e ai 50 milioni messi in campo per la sistemazione delle strade provinciali. Interveniamo dunque per supportare concretamente le Province, che nel recente passato sono state depotenziate impedendo loro di svolgere in maniera adeguata le funzioni cui tuttora debbono adempiere, compresa la manutenzione di ponti e strade di competenza'.

