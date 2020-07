"La Lombardia merita l'autonomia"

"La Lombardia merita di ottenere l'autonomia che ha chiesto perché rappresenta il più fulgido esempio di regionalismo italiano - dice l'assessore Stefano Bruno Galli".

"La Lombardia merita di ottenere l'autonomia che ha chiesto perché rappresenta il più fulgido esempio di regionalismo italiano. Qui il regionalismo ha davvero rappresentato un passo in avanti del sistema democratico, un incremento della qualita' della democrazia concretamente praticata ogni giorno". Così Stefano Bruno Galli, assessore ad Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, a proposito dell'autonomia chiesta da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e delle celebrazioni per i 50 anni dalla nascita delle Regioni. "Ci sono delle realtà - ha sostenuto l'assessore Galli - dove il regionalismo non ha funzionato, ma ci sono anche delle realtà, e la Lombardia ne è l'esempio, in cui il regionalismo ha davvero rappresentato un passo in avanti del sistema democratico. Tra le Regioni virtuose rientrano senza dubbio anche Veneto e l'Emilia Romagna che si meritano l'Autonomia che hanno chiesto". A proposito della ripresa del percorso di interlocuzione Stato-Regioni sull'Autonomia, Galli ha dichiarato: "Adesso, dopo il lockdown, non aspettiamo altro che le trattative ripartano sulla base della legge quadro che ha in mente il ministro Boccia. Una legge di cui a mio avviso si poteva anche fare a meno - ha rilevato Galli - perché altro non è che la semplificazione della legge sul 'Federalismo fiscale' del 2009. Questa legge già prevedeva i LEP, ossia i livelli essenziali delle prestazioni, di conseguenza non c'era bisogno di una legge quadro per stabilire la cornice all'interno della quale svolgere le trattative. Sarebbe bastato applicare la legge sul Federalismo fiscale e non avremmo perso tutto questo tempo". "Una volta approvata la legge quadro - ha concluso Galli - vedremo come si andrà avanti. Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna si meritano l'Autonomia perché sono le tre realtà dove il regionalismo ha rappresentato un passo in avanti fortemente significativo in termini di qualità della democrazia e di garanzia di diritti ai cittadini".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro