Controlli notturni in centro

Continuano i presidi notturni nel centro cittadino di Legnano da parte di Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri. Servizi in divisa e in borghese.

Continuano i presidi notturni nel centro cittadino di Legnano da parte di Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri. Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio, durante la quale l’area è risultata molto frequentata, i Vigili hanno svolto un servizio rinforzato di controllo con dieci operatori, di cui quattro in borghese, con il supporto di due nuclei cinofili della Polizia Locale di Milano. Gli agenti hanno perlustrato l’intera zona centrale, setacciando le vie ritenute più critiche per la cessione e l’occultamento di stupefacenti. Non sono stati accertati episodi di spaccio o fenomeni ad asso collegabili. Nell’arco della serata si sono verificate tre violazioni amministrative a carico di pubblici esercizi, due per assembramenti e una per somministrazione di alcolici a minori (comportano sanzioni rispettivamente da 400 a 3.000 euro e da 250 a 1.000 euro).

L’ordinanza comunale che limita la somministrazione per asporto e il consumo su area pubblica di bevande alcoliche dopo le 23 è risultata rispettata. Non si sono rilevate situazioni critiche di disturbo, inottemperanze o altri comportamenti pregiudicanti la civile convivenza.

