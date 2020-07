Grana Padano: Zaghini presidente

Made in Italy, Fontana e Rolfi: "Buon lavoro al nuovo presidente del Consorzio Renato Zaghini; il Grana Padano è un simbolo vincente della Lombardia in tutto il mondo".

"Complimenti e buon lavoro al nuovo presidente del Consorzio Renato Zaghini. E grazie al suo predecessore Cesare Baldrighi che, per oltre vent'anni, ha guidato con successo la struttura di un prodotto che, a livello mondiale, va considerato come un ambasciatore vincente della Lombardia e più in generale dell'intero Paese". Lo dice il governatore della Regione, Attilio Fontana, commentando la nomina del mantovano Renato Zanghini al vertice del Consorzio del prodotto Dop più consumato del mondo (il Grana Padano), con oltre 5 milioni all'anno nel 2019.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro