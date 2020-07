Debutta domenica, con una corsa inaugurale da Milano Porta Garibaldi a Luino, il nuovo treno Donizetti, il primo dei 41 convogli veloci a media capacità acquistati dalla Regione.

Debutta dopodomani, domenica 5 luglio, con una corsa inaugurale da Milano Porta Garibaldi a Luino, il nuovo treno Donizetti, il primo dei 41 convogli veloci a media capacità acquistati da Regione Lombardia. Circolerà sulla linea Milano-Gallarate-Luino. Trenord, per questa occasione, ha organizzato un 'Open day' con visite al convoglio e viaggi gratuiti a bordo. INVESTIMENTO REGIONALE PER SVECCHIARE FLOTTA - "Il debutto del nuovo treno a media capacità Donizetti - ha spiegato l'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, Claudia Maria Terzi - si affianca ai 3 nuovi convogli ad alta capacità Caravaggio già in circolazione sulle linee lombarde. Da qui ai prossimi 3 anni entreranno in servizio complessivamente 176 treni nuovi acquistati da Regione Lombardia con un investimento di 1,6 miliardi di euro. L'operazione consentirà di svecchiare progressivamente la flotta: immettere sulla rete convogli nuovi significa diminuire i disagi per gli utenti derivanti dalla vetustà del materiale rotabile".

