Legnano per l'indagine del Ministero

La città di Legnano è stata inserita tra i Comuni nei quali si svolge l’indagine di sieroprevalenza COVID-19, promossa dal Ministero della Salute e dall’ISTAT.

La città di Legnano è stata inserita tra i Comuni nei quali si svolge l’indagine di sieroprevalenza COVID-19, promossa dal Ministero della Salute e dall’ISTAT, volta a valutare la frequenza nella popolazione della risposta anticorpale in seguito all’infezione da Coronavirus. Un campione di cittadini, scelto per estrazione, riceverà, pertanto, una telefonata dal numero 065510 della Croce Rossa con la quale sarà chiesta la disponibilità ad effettuare la procedura di prelievo per il test sierologico e verranno fornite le informazioni del caso. La partecipazione all’indagine, volontaria, favorisce uno studio di particolare rilievo, anche a livello internazionale, per conoscere l’epidemiologia della pandemia e valutare gli interventi di prevenzione.

