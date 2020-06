Enti locali: 20 milioni di euro

Lo schema d'Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese, per lo sviluppo locale e per il rafforzamento dei servizi.

La giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, lo schema d'Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese, per lo sviluppo locale e per il rafforzamento dei servizi essenziali alla cittadinanza. OBIETTIVO: PIU' SVILUPPO E MIGLIORI SERVIZI - "La delibera - ha spiegato Sertori - approva lo schema di APQ tra amministrazione centrale dello Stato, Comune di Varzi (capofila del partenariato) e Regione Lombardia, e stabilisce gli impegni delle parti nella gestione della strategia 'Aree interne'". "Regione Lombardia ha mobilitato risorse importanti per le quali si sta procedendo da tempo alla programmazione, anche attraverso la partecipazione del territorio interessato. Miriamo - ha continuato - a soddisfare le aspettative locali maturate e a portare rilevanti ricadute: supporteremo proposte progettuali che siano indirizzate a rendere più competitive le aree identificate e a migliorarne i servizi, dalla sanità al trasporto all'istruzione per i cittadini e le imprese". RISORSE - Il finanziamento complessivo degli interventi ammonta a 20 milioni di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/23 dicembre 2014). Il contributo a fondo perduto e' assegnato tramite presentazione di progetti o tramite assegnazione di voucher o la pubblicazione di bandi. DESTINATARI - I destinatari dell'Accordo sono: imprese, cittadini dell'Alto Oltrepò Pavese; Comunità Montana e Comuni di Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Fortunago, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello; Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, scuole di ogni ordine e grado, Ats/Asst, organizzazioni del Terzo Settore, Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Citta' Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. AZIONI - Le progettualità della Strategia si collocano nell'ambito di queste macro azioni: qualificazione dell'offerta turistica locale con adeguamento della mobilita' alle esigenze di cittadini e turisti; riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e delle reti tecnologiche con criteri di efficienza energetica; qualificazione dell'offerta scolastica e formativa dell'area con la creazione di un polo della conoscenza a Varzi; rafforzamento e innovazione dell'apparato produttivo locale, razionalizzazione dei servizi sanitari e socioassistenziali, rafforzamento dell'agire amministrativo, attuazione di politiche per l'occupazione; sviluppo e innovazione del sistema agro-silvo-pastorale dell'Alto Oltrepò. "Questo provvedimento si configura come la conclusione di un percorso iniziato nel 2016 dall'ex sottosegretario alla Montagna Ugo Parolo, che aveva individuato l'Area dell'Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese quale nuova Area Interna lombarda. Ora - ha concluso l'assessore - lavoreremo a fianco dei Comuni per vedere presto realizzati i progetti previsti".

