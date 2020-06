F1 e ciclismo in Lombardia

Dal Gran Premio di Monza, che si correrà regolarmente (a porte chiuse) dal 4 al 6 settembre, al Giro di Lombardia, all'Under 23 ed a tre tappe del Giro d'Italia.

"Il Gran Premio di Monza di Formula 1 si correrà regolarmente, anche se a porte chiuse, dal 4 al 6 settembre. Saremo protagonisti anche nella ripartenza del ciclismo, con lo storico Giro di Lombardia ad agosto, l'Under 23 e con ben tre tappe del Giro d'Italia". Lo ha detto il sottosegretario regionale ai Grandi Eventi Sportivi, Antonio Rossi, durante la consueta diretta Facebook di Lombardia Notizie Online. "Stiamo aspettando dal Ministero - ha aggiunto Rossi - il protocollo necessario per le gare di ciclismo e per la pratica degli sport 'di contatto', ma oggi possiamo affermare che in Lombardia ripartono ufficialmente anche i 'Grandi Eventi'. E' il nostro modo di dare alla nostra regione l'immagine che merita, di dire al mondo che qui il peggio è passato e che guardiamo avanti. Stiamo tornando alla normalità, tornate tutti in Lombardia".

