"Non fare l'Azzolina..."

I militanti di Gioventù Nazionale Provincia di Milano e Azione Studentesca Milano, con un’azione simbolica, hanno rivolto un appello ai maturandi. Striscioni ad Inveruno.

I militanti di Gioventù Nazionale Provincia di Milano e Azione Studentesca Milano, con un’azione simbolica, hanno rivolto un appello ai maturandi dell’IIS Marcora di Inveruno e dell’ITSOS di Cernusco sul Naviglio. Gli striscioni, apparsi questa notte presso i due istituti della provincia milanese, hanno accolto stamattina gli studenti che si apprestano a compiere il primo grande passo nella propria vita, l’esame di Maturità, in un clima reso quasi surreale dall’emergenza coronavirus e dalle incertezze di un Governo che, per mesi, ha lasciato brancolare nel buio i ragazzi. “L’invito - dichiarano in una nota le due sigle della destra giovanile - è a compiere lungo tutta la propria vita quel percorso di studio ed approfondimento a cui oggi iniziano a dare un primo coronamento. L’alternativa terribile sarebbe quella di cedere alla rovina della mediocrità che in Italia ha visto trionfare personaggi politici al limite dell’assurdo come il Ministro Azzolina”.

