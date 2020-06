'Grande Trittico' il 3 agosto

Lunedì 3 agosto è la data confermata per l'edizione speciale del 'Grande Trittico Lombardo 2020' valevole per il calendario UCI ProSeries. Il ciclismo di nuovo protagonista.

L'Unione Ciclistica Internazionale ha comunicato le nuove date del calendario mondiale e le novità non mancano anche per il neonato Comitato Gran Trittico Lombardo. Lunedì 3 agosto è la data confermata per l'edizione speciale del 'Grande Trittico Lombardo 2020' valevole per il calendario UCI ProSeries. Una data che anticipa le aspettative rispetto al 18 agosto o 22 settembre inizialmente ipotizzati, ma che soddisfa appieno gli organizzatori del Comitato Gran Trittico Lombardo che unisce, lo ricordiamo, le tre storiche gare lombarde: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Il 3 agosto è una data strategica che fa da ponte tra le due gare world tour, ovvero Strade Bianche e Milano-Sanremo, inserendosi prima della Milano-Torino. Questo calendario consentirà alle squadre di restare per un lungo periodo in Italia con gare propedeutiche alla preparazione delle competizioni mondiali. Il percorso partirà da Legnano (Coppa Bernocchi), per proseguire su Lissone e Saronno (Coppa Agostoni) e con arrivo previsto a Varese (Tre Valli Varesine). Una gara adatta ai cacciatori di classiche che parte da strade pianeggianti per snodarsi sulle strade del mondiale di Varese. Un percorso adatto anche ai velocisti e a chi vorrà tentare di trovare lo scatto giusto sull'ultima salita. I presidenti Renzo Oldani della Società Ciclistica Alfredo Binda, Luca Roveda della U.S. Legnanese 1913 e Silvano Lissoni della Sport Club Mobili Lissone avevano annunciato di voler "Creare una nuova opportunità e una nuova occasione di crescita per lo sport, per il nostro territorio e anche per tutte le realtà economiche che saranno al nostro fianco. Un evento unico che entrerà nella storia del ciclismo" e ora questo evento ha un nome e una datata certa: Gran Trittico Lombardo, 3 agosto 2020.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro