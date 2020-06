Emodinamica a Vigevano

Inaugurato il cantiere per l'attivazione del servizio di emodinamica dell'ospedale civile di Vigevano. Un tassello, certamente, importante per la città e per il territorio.

L'assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Silvia Piani ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per l'attivazione del servizio di emodinamica dell'ospedale civile di Vigevano. "Un passo importante - ha commentato Piani - per dare avvio ai lavori nel reparto di emodinamica dell'ospedale vigevanese, un servizio fondamentale per il territorio e per i cittadini". "L'apertura odierna del cantiere - ha aggiunto Piani - slittata fino ad oggi a causa dell'epidemia di Coronavirus e del successivo lockdown, permetterà di realizzare i lavori in modo che possa essere tutto pronto entro l'inizio del prossimo anno. Ricordo che Regione Lombardia ha finanziato l'operazione con 2,5 milioni di euro".

