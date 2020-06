L'Italia e il 'Piano Colao'

Il piano di Vittorio Colao, leader della task force nominata da Palazzo Chigi per produrre un progetto di rilancio per il paese, è finalmente pubblico. Alcuni dei punti principali.

Il piano di Vittorio Colao, leader della task force nominata da Palazzo Chigi per produrre un progetto di rilancio per il paese, è finalmente pubblico. Secondo il paper dell’ex manager di Vodafone, tre sono gli assi lungo i quali deve correre il rafforzamento del sistema paese: digitalizzazione e innovazione, rivoluzione verde, e parità di genere e inclusione. Nel dettaglio si fa riferimento rispettivamente alla digitalizzazione e innovazione di processi, prodotti e servizi, pubblici e privati, e di organizzazione della vita collettiva ; alla rivoluzione verde per proteggere e migliorare il capitale naturale di cui è ricco il Paese, accrescere la qualità della vita di tutti e generare importanti ricadute economiche positive nel rispetto dei limiti ambientali ; e alla parità di genere e inclusione, per consentire alle donne, ai giovani, alle persone con disabilità, a chi appartiene a classi sociali e territori più svantaggiati e a tutte le minoranze di contribuire appieno allo sviluppo della vita economica e sociale, nel rispetto del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione. Per conseguire gli obiettivi e gli imperativi indicati, il Comitato propone sei aree di azione riguardanti:

1 - Imprese e Lavoro

Le iniziative sviluppate dal Comitato riguardano tre macro obiettivi: Sostenere la sopravvivenza e la ripartenza delle imprese; Ridurre significativamente l’economia sommersa per riequilibrare il carico fiscale e garantire concorrenza equa; Modernizzare il tessuto economico e produttivo del Paese, per aumentarne il livello di innovazione e la sostenibilità. Nel concreto si riportano di seguito una serie di proposte: escludere il “contagio Covid-19” dalla responsabilità penale del datore di lavoro – rendere lo smart working un'opzione migliorativa sia della produttività sia delle condizioni lavorative - consentire il rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza almeno per tutto il 2020 - rinnovare, se necessario, le misure straordinarie per garantire liquidità alle imprese - rendere più agevole la compensazione orizzontale dei debiti con i crediti fiscali - disincentivare il ricorso alle procedure concorsuali - creare incentivi per gli aumenti di capitale e ridurre tempi e costi delle procedure di aumento di capitale per le società quotate - favorire l’emersione attraverso opportunità di Voluntary Disclosure ai fini della regolarizzazione - incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici - incentivare reskilling manageriale - sostenere il rilancio dell’export italiano con un piano volto a minimizzare gli impatti dell’emergenza Covid-19 sul sistema di credito e sul sistema fieristico.

2 - Infrastrutture e Ambiente

Regolare con un regime ad hoc l’implementazione delle infrastrutture di interesse strategico e pianificarne una rapida esecuzione - semplificare l’applicazione del codice degli appalti ai progetti di natura infrastrutturale applicando alle infrastrutture “di interesse strategico” le Direttive europee - sburocratizzare i processi con la PA, formalizzando tramite ricevuta telematica la formazione del silenzio-assenso - sviluppare un piano per il completamento della copertura nazionale della rete in fibra - sbloccare le autorizzazioni per i significativi investimenti privati già approvati - definire un piano a lungo termine di decarbonizzazione ed esplicito obiettivo di carbon neutrality - adeguare norme, incentivi e fondi relativi al trattamento di rifiuti e scarti per favorire l’attivazione di progetti di economia circolare a livello aziendale - incentivare il rinnovo del parco mezzi del Trasporto Pubblico Locale (TPL) verso mezzi a basso impatto.

3 - Turismo

Definire e comunicare rapidamente un quadro normativo per la stagione estiva, in linea con i paesi europei - potenziare le dorsali dell’alta velocità per migliorare l’accesso ai luoghi turistici - finanziamenti a tasso ridotto e crediti fiscali per la riqualificazione delle strutture ricettive.

4 - Pubblica Amministrazione

Semplificazione e velocizzazione delle procedure - superamento della burocrazia difensiva - revisione del codice degli appalti per allinearlo agli standard europei -riaffermazione dei processi di autocertificazione e di silenzio-assenso - promozione dell’e-Procurement a tutti i livelli come mezzo per velocizzare e al tempo stesso aumentare l’efficacia dei processi di acquisto di beni e servizi - trasformazione digitale come strumento fondamentale per modificare radicalmente processi - investimento nel capitale umano della PA, favorendo il ricambio generazionale - digitalizzazione della sanità pubblica, avviando una revisione organica dei processi sanitari e sviluppare un Ecosistema Digitale Salute a livello nazionale, che connetta tutti gli attori della filiera.

5 - Istruzione e Ricerca

Forte contrasto alle disuguaglianze socio-economiche nell’accesso all’istruzione terziaria - aumentare il numero di laureati che si inseriscono nel mondo del lavoro - adeguamento del dottorato di ricerca ai migliori standard internazionali - rafforzamento e istituzionalizzazione della cooperazione fra università, enti di ricerca e imprese per la produzione di ricerca orientata all’innovazione - incremento della digitalizzazione del comparto Scuola e Università - creare poli di eccellenza scientifica internazionale e incentivare la ricerca - lanciare una piattaforma digitale di education-to-employment su scala nazionale, focalizzata in ambiti definiti in base all’offerta e sussidiata da accordi pubblico/privati.

6 - Individui e famiglie

Sviluppare e realizzare un programma di azioni diversificate sul piano culturale contro gli stereotipi di genere che agiscano sulla eliminazione degli ostacoli alla piena e libera espressione femminile - lanciare un piano nazionale per lo sviluppo di nidi pubblici e privati - introdurre tra i servizi di welfare erogabili la competenza del Work-Life Balance che mira a promuovere la compatibilità del lavoro con la vita personale e famigliare - contrastare la povertà alimentare minorile - estendere il Servizio Civile.

