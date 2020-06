"Controlli per le mascherine"

L'assessore regionale Riccardo De Corato: "Un appello ai sindaci dei 1.500 Comuni lombardi e ai comandanti delle Polizie locali perché vigilino sul rispetto delle ordinanze regionali".

"In vista del primo weekend dopo la riapertura dei confini regionali, rivolgo un appello ai sindaci dei 1.500 Comuni lombardi e ai comandanti delle Polizie locali perché vigilino sul rispetto delle ordinanze regionali". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. "Siamo ancora in una fase nella quale rimane fondamentale ed importante l'utilizzo delle mascherine - ha aggiunto - e il rispetto delle distanze per scongiurare il rischio di nuovi contagi".

