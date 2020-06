Nuovi giornali nel territorio

Lo scorso 2 giugno Logos ha festeggiato 13 anni di 'vita'... un traguardo importante, condiviso con voi aziende e lettori. Ma, nel territorio, son arrivati due nuovi periodici.

L'informazione è un bene prezioso, sempre più importante, ma paradossamlmente non sempre raggiungibile. Certo, anche se viviamo nell'era della comunicazione, in cui ognuno di noi, con il proprio cellulare o pc, può trasmettere in diretta condividendo foto, video e notizie con tutto il mondo, i giornali rimangono un prodotto importante.

Lo sappiamo bene noi di Logos che, proprio lo scorso 2 giugno, abbiamo festeggiato i nostri primi 13 anni di 'vita'. Tredici lunghi anni al servizio di imprese, aziende, istituzioni... ma soprattutto di voi lettori, con cui, ogni giorno, ci relazioniamo aggiornandovi e portando nelle vostre case le storie e le informazioni.

La nostra società editoriale, ComuniCare Futuro srl, sviluppa servizi per una vasta gamma di clienti: dal volantinaggio alla realizzazione di siti internet, dalla realizzazione di portali e applicativi alla stampa e gestione di giornali.

Ecco allora che, proprio negli ultimi mesi, due nuovi prodotti editoriali sono stati stampati e distribuiti proprio dal nostro gruppo: il giornale 'Liberi Davvero' realizzato e curato da Fabrizio Provera con la collaborazione di diversi storici giornalisti locali e 'Dispacth Facts', il periodico curato da Umberto Piccolo su tutte le prassi e procedure mediche tra la chiamata di un cittadino al 112 e l'arrivo del mezzo di soccorso.

Due prodotti molto differenti, ma che vanno ad arricchire il panorama editoriale locale.

Due prodotti che, seppur pensati e realizzati autonomamente, hanno voluto affidarsi alla stampa e distribuzione della nostra società editoriale.

